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Кабельне телебачення в Україні з нового року подорожчає

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КИЇВ. 14 листопада. УНН.  З 1 січня 2019 року значно подорожчають послуги платних телевізійних сервісів, зокрема кабельне телебачення. Про це повідомила голова правління Асоціації правовласників та постачальників контенту Наталія Клітна на конференції, передає УНН з посиланням на сайт організації.

"З 1 січня 2019 року значно подорожчають послуги платних телевізійних сервісів, зокрема кабельне телебачення, IPTV, телебачення інших технологій. Абонентська плата може зрости на 15-40%, залежно від регіональних особливостей, набору телевізійних телеканалів, різних економічних показників діяльності провайдерів", - зазначила Клітна.

За даними організації, середній об'єм реалізованих послуг на одного абонента кабельного телебачення, у тому числі цифрового, в Україні вже складає близько 72 грн. Однак тарифи продовжують зростати через суттєве підвищення плати за використання українського контенту, підвищення заробітної плати працівникам галузі, плати за електроенергію тощо. Як зазначає прес-служба асоціації, мінімальні тарифи за доступ до пакетів лише з українськими телеканалами можуть складати приблизно 56-70 грн, залежно від благополуччя регіону, але, скоріше за все, тарифи будуть вищими.

Вітчизняні медіа пояснюють збільшення тарифів необхідністю збільшити обсяги фінансування виробництва українського контенту, створення українських історій.

Нагадаємо, по всій Україні 31 серпня відключили аналогове телебачення, оскільки країна переходить на цифровий формат.

Цього року загальнонаціональні, місцеві й регіональні радіостанції суттєво перевиконали квоти україномовних пісень та передач.

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