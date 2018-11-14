Кабельное телевидение в Украине с нового года подорожает

"С 1 января 2019 года значительно подорожают услуги платных телевизионных сервисов, включая кабельное телевидение, IPTV, телевидение других технологий. Абонентская плата может вырасти на 15-40% в зависимости от региональных особенностей, набора телевизионных каналов, различных экономических показателей деятельности провайдеров", - отметила Клетна.

По данным организации, средний объем реализованных услуг на одного абонента кабельного телевидения, в том числе цифрового, в Украине уже составляет около 72 грн. Однако тарифы продолжают расти из-за существенного повышения платы за использование украинского контента, повышение заработной платы работникам, платы за электроэнергию и тому подобное. Как отмечает пресс-служба ассоциации, минимальные тарифы за доступ к пакетам только с украинскими телеканалами могут составлять примерно 56-70 грн, в зависимости от благополучия региона, но, скорее всего, тарифы будут выше.

Отечественные медиа объясняют увеличение тарифов необходимостью увеличить объемы финансирования производства украинского контента, создания украинских историй.

Напомним, по всей Украине 31 августа отключили аналоговое телевидение, поскольку страна переходит на цифровой формат.

В этом году общенациональные, местные и региональные радиостанции существенно перевыполнили квоты украиноязычных песен и передач.