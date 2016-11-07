К.Роналдо продовжив контракт з "Реал Мадрид" до 2021 року
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Португальський нападник Кріштіано Роналдо продовжив контракт з "Реал Мадрид" до 2021 року, передає УНН з посиланням на прес-службу мадридського клубу.
"Кріштіано Роналдо в залі засідань Сантьяго Бернабеу разом з президентом клубу Флорентіно Пересом підписав контракт до 30 червня 2021 року. Після підписання угоди він отримав футболку з написов 2021 на спині", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, К.Роналдо претендує на звання найкращого футболіста року.