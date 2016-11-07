К.Роналдо продлил контракт с "Реал Мадрид" до 2021 года

"Криштиано Роналдо в зале заседаний Сантьяго Бернабеу вместе с президентом клуба Флорентино Пересом подписал контракт до 30 июня 2021 года. После подписания соглашения он получил футболку с надписью 2021 на спине", - говорится в сообщении.

Напомним, К.Роналдо претендует на звание лучшего футболиста года.