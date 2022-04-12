Ізюм знаходиться на межі виживання, місто повністю окуповане – Денісова
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Місто Ізюм Харківської області перебуває на межі виживання, через активні бойові дії та окупацію території там немає ні світла, ні води, ні тепла, ні зв’язку. Про це повідомляє у своєму Telegram-каналі Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише УНН.
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"Місто Ізюм Харківської області на межі виживання. За підрахунками міської влади, зараз в Ізюмі перебуває близько 15 тисяч цивільних осіб. Через активні бойові дії та окупацію території там немає ні світла, ні води, ні тепла, ні зв’язку. Медичні заклади не працюють, ліків немає", - повідомила Денісова.
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За інформацією омбудсвумен, містяни голодують, адже доставити їм продукти харчування наразі неможливо, які і евакуювати їх з міста.
"Місто повністю окуповане - Ізюм став для армії рф логістичним центром: туди стягуються війська, щоб далі вести наступ на Донецьку область", - написала вона.
Нагадаємо
За інформацією Генштабу станом на 11 квітня, на Слобожанському напрямку окупанти продовжують частково блокувати Харків. в районі Ізюму рашисти намагаються утримати рубежі, що були захоплені раніше.