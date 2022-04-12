Изюм находится на грани выживания, город полностью оккупирован - Денисова
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Город Изюм Харьковской области находится на грани выживания, из-за активных боевых действий и оккупации территории там нет ни света, ни воды, ни тепла, ни связи. Об этом сообщает в своем Telegram-канале уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.
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"Город Изюм Харьковской области на грани выживания. По подсчетам городских властей, сейчас в Изюме находится около 15 тысяч гражданских лиц. Из-за активных боевых действий и оккупации территории там нет ни света, ни воды, ни тепла, ни связи. Медицинские учреждения не работают, лекарств нет", - сообщила Денисова.
Детали
По информации омбудсвумен, горожане голодают, ведь доставить им продукты питания сейчас невозможно, и эвакуировать их из города.
"Город полностью оккупирован - Изюм стал для армии рф логистическим центром: туда стягиваются войска, чтобы дальше вести наступление на Донецкую область", - написала она.
Напомним
По информации Генштаба по состоянию на 11 апреля, на Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать Харьков. В районе Изюма рашисты пытаются удержать рубежи, которые были захвачены ранее.