Изюм находится на грани выживания, город полностью оккупирован - Денисова

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"Город Изюм Харьковской области на грани выживания. По подсчетам городских властей, сейчас в Изюме находится около 15 тысяч гражданских лиц. Из-за активных боевых действий и оккупации территории там нет ни света, ни воды, ни тепла, ни связи. Медицинские учреждения не работают, лекарств нет", - сообщила Денисова.

Детали

По информации омбудсвумен, горожане голодают, ведь доставить им продукты питания сейчас невозможно, и эвакуировать их из города.

"Город полностью оккупирован - Изюм стал для армии рф логистическим центром: туда стягиваются войска, чтобы дальше вести наступление на Донецкую область", - написала она.

Напомним

По информации Генштаба по состоянию на 11 апреля, на Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать Харьков. В районе Изюма рашисты пытаются удержать рубежи, которые были захвачены ранее.