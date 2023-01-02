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Ізраїльський удар по аеропорту Дамаска вбив 4 бійців - спостерігачі

Ізраїльський удар по аеропорту Дамаска вбив 4 бійців - спостерігачі

Київ • УНН

 • 563200 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Внаслідок ізраїльського ракетного удару по міжнародному аеропорту Дамаска у Сирії загинуло четверо людей, у тому числі двоє сирійських солдатів, повідомив Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, пише УНН з посиланням на AFP.

Деталі

Це, як зазначається, другий випадок менш ніж за сім місяців, коли завдається удар по аеропорту Дамаска, де розташовуються озброєні групи, що підтримуються Іраном, і бойовики ліванської "Хезболли".

За повідомленням сирійського державного інформаційного агентства SANA, атака, яка відбулася близько 2:00 ночі за місцевим часом, вивела з ладу головний аеропорт країни.

Як стверджує агентство SANA з посиланням на військове джерело, Ізраїль завдав ракетного удару по міжнародному аеропорту Дамаска та його околицях, джерело також повідомило про загибель двох сирійських солдатів.

Але Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини, що базується у Великій Британії, що спирається на широку мережу джерел на місцях у Сирії, повідомила, що в результаті атаки загинули загалом чотири людини.

"Чотирьох бійців, у тому числі двох сирійських солдатів, було вбито" в результаті ізраїльського удару, заявив AFP голова центру Рамі Абдул Рахман.

Ракети також вразили "позиції "Хезболли" та проіранських груп усередині аеропорту та на його околицях, включаючи склад зброї", сказав Абдул Рахман.

Доповнення

Хоча Ізраїль рідко коментує конкретні повідомлення про свої атаки, він неодноразово заявляв, що не дозволить своєму заклятому ворогові Ірану закріпитись у Сирії.

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