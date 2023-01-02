Израильский удар по аэропорту Дамаска убил 4 бойцов - наблюдатели

Детали

Это, как отмечается, второй случай менее чем за семь месяцев, когда наносится удар по аэропорту Дамаска, где располагаются поддерживаемые Ираном вооруженные группы и боевики ливанской "Хезболлы".

По сообщению сирийского государственного информационного агентства SANA, атака, произошедшая около 2:00 ночи по местному времени, вывела из строя главный аэропорт страны.

Как утверждает агентство SANA со ссылкой на военный источник, Израиль нанес ракетный удар по международному аэропорту Дамаска и его окрестностям, источник также сообщил о гибели двух сирийских солдат.

Но Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Великобритании, опирающийся на широкую сеть источников на местах в Сирии, сообщил, что в результате атаки погибли всего четыре человека.

"Четыре бойца, в том числе двое сирийских солдат, были убиты" в результате израильского удара, заявил AFP глава центра Рами Абдул Рахман.

Ракеты также поразили "позиции "Хезболлы" и проиранских групп внутри аэропорта и в его окрестностях, включая склад оружия", сказал Абдул Рахман.

Дополнение

Хотя Израиль редко комментирует конкретные сообщения о своих атаках, он неоднократно заявлял, что не позволит своему заклятому врагу Ирану закрепиться в Сирии.