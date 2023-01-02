Израильский удар по аэропорту Дамаска убил 4 бойцов - наблюдатели
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В результате израильского ракетного удара по международному аэропорту Дамаска в Сирии погибли четыре человека, в том числе двое сирийских солдат, сообщил Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Детали
Это, как отмечается, второй случай менее чем за семь месяцев, когда наносится удар по аэропорту Дамаска, где располагаются поддерживаемые Ираном вооруженные группы и боевики ливанской "Хезболлы".
По сообщению сирийского государственного информационного агентства SANA, атака, произошедшая около 2:00 ночи по местному времени, вывела из строя главный аэропорт страны.
Как утверждает агентство SANA со ссылкой на военный источник, Израиль нанес ракетный удар по международному аэропорту Дамаска и его окрестностям, источник также сообщил о гибели двух сирийских солдат.
Но Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Великобритании, опирающийся на широкую сеть источников на местах в Сирии, сообщил, что в результате атаки погибли всего четыре человека.
"Четыре бойца, в том числе двое сирийских солдат, были убиты" в результате израильского удара, заявил AFP глава центра Рами Абдул Рахман.
Ракеты также поразили "позиции "Хезболлы" и проиранских групп внутри аэропорта и в его окрестностях, включая склад оружия", сказал Абдул Рахман.
Дополнение
Хотя Израиль редко комментирует конкретные сообщения о своих атаках, он неоднократно заявлял, что не позволит своему заклятому врагу Ирану закрепиться в Сирии.