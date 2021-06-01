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Ізраїль зняв карантинні обмеження

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. В Ізраїлі уряд зняв усі карантинні обження, крім маскового режиму. Про це пише УНН з посиланням на радіо “Кан”.

Ізраїль зняв карантинні обмеження

Деталі

Карантинні обмеження закінчуються сьогодні, 1 червня. У міністерстві охорони здоров’я відзначають, що після скасування обмежень зникає необхідність в “зелених паспортах”, будуть скасовані обмеження “фіолетового стандарту”. Разом з тим, підкреслюється, що рішення про обов’язкове носіння захисних масок в закритих приміщеннях залишається в силі, і воно буде діяти до тих пір, поки про скасування масок не буде оголошено окремо.

Попри скасування більшості внутрішніх обмежень, в Ізраїлі продовжать діяти заборони на виїзд своїх громадян в країни з максимальним ризиком по COVID-19.

Нагадаємо

Ізраїль знову відкрив свої кордони для іноземних туристів після зниження кількості випадків зараження COVID-19, але знадобиться чимало часу, щоб відновити і оживити індустрію туризму в країні.

Загалом в країні зафіксували 839,475 випадків коронавірусу, 6,412 осіб померли.

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