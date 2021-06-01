Израиль снял карантин

Детали

Карантин заканчиваются сегодня, 1 июня. В министерстве здравоохранения отмечают, что после отмены ограничений исчезает необходимость в “зеленых паспортах”, будут отменены ограничения “фиолетового стандарта”. Вместе с тем, подчеркивается, что решение об обязательном ношении защитных масок в закрытых помещениях остается в силе, и оно будет действовать до тех пор, пока об отмене масок не будет объявлено отдельно.

Несмотря на отмену большинства внутренних ограничений, в Израиле продолжат действовать запрет на выезд своих граждан в страны с максимальным риском по COVID-19.

Напомним

Израиль вновь открыл свои границы для иностранных туристов после снижения количества случаев заражения COVID-19, но понадобится много времени, чтобы восстановить и оживить индустрию туризма в стране.

В целом по стране зафиксировали 839,475 случаев коронавируса, 6,412 человек скончались.