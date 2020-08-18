Ізраїль знову атакував об'єкти ХАМАС у відповідь на кулі з вибухівкою

“Нещодавно винищувачі і літальні апарати ЦАХАЛ атакували підземну інфраструктуру терористичної організації ХАМАС в секторі Газа. Атака була здійснена у відповідь на запуск повітряних куль з вибухівкою і горючими матеріалами з сектора Гази на територію Ізраїлю протягом дня”, — йдеться в повідомленні.

Запуск куль з вибухівкою з сектора Гази на ізраїльську територію відновився після тривалої перерви на початку серпня. В результаті подібної діяльності в Ізраїлі було зафіксовано кілька десятків пожеж, про які постраждали повідомлень не надходило.

לפני זמן קצר, תקפו מטוסי קרב וכלי טיס של צה"ל תשתיות תת-קרקעיות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה.

התקיפה בוצעה בתגובה להפרחת בלוני הנפץ והתבערה משטח רצועת עזה לשטח ישראל במהלך היום