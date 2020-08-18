Ізраїль знову атакував об'єкти ХАМАС у відповідь на кулі з вибухівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала у вівторок серію ударів по об’єктах радикального руху ХАМАС в секторі Гази у відповідь на запуск звідти повітряних куль з прикріпленою до них вибухівкою. Про це повідомила пресслужба ізраїльського оборонного відомства в Twitter, передає УНН.
“Нещодавно винищувачі і літальні апарати ЦАХАЛ атакували підземну інфраструктуру терористичної організації ХАМАС в секторі Газа. Атака була здійснена у відповідь на запуск повітряних куль з вибухівкою і горючими матеріалами з сектора Гази на територію Ізраїлю протягом дня”, — йдеться в повідомленні.
Запуск куль з вибухівкою з сектора Гази на ізраїльську територію відновився після тривалої перерви на початку серпня. В результаті подібної діяльності в Ізраїлі було зафіксовано кілька десятків пожеж, про які постраждали повідомлень не надходило.
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