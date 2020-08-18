Израиль снова атаковал объекты ХАМАС в ответ на шаре с взрывчаткой
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла во вторник серию ударов по объектам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск оттуда воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой. Об этом сообщила пресс-служба израильского оборонного ведомства в Twitter, передает УНН.
“Недавно истребители и летательные аппараты ЦАХАЛ атаковали подземную инфраструктуру террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Атака была совершена в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и горючими материалами из сектора Газа на территорию Израиля в течение дня”, — говорится в сообщении.
Запуск шаров со взрывчаткой из сектора Газа на израильскую территорию возобновился после длительного перерыва в начале августа. В результате подобной деятельности в Израиле было зафиксировано несколько десятков пожаров, о пострадавших сообщений не поступало.
לפני זמן קצר, תקפו מטוסי קרב וכלי טיס של צה"ל תשתיות תת-קרקעיות של ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה.
התקיפה בוצעה בתגובה להפרחת בלוני הנפץ והתבערה משטח רצועת עזה לשטח ישראל במהלך היום