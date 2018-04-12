Ізраїль завдав авіаудару по сектору Газа
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Військово-повітряні сили Ізраїлю завдали авіаудар по території сектора Газа. Про це повідомляє прес-служба сил оборони країни, передає УНН.
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"У відповідь на використання вибухового пристрою, яким вчора підірвали транспортний засіб інженерного підрозділу сил оборони Ізраїлю, винищувачі сил оборони Ізраїлю завдали ударів по військових цілях у секторі Газа", - йдеться в заяві.
Раніше армія Ізраїлю повідомляла, що палестинці встановили вибухові пристрої на території єврейської держави.