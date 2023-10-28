Ізраїль спростував чутки про початок масштабної військової операції
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю спростувала інформацію про нібито початок повномасштабної наземної операції, попри заяви про те, що бойовики угруповання ХАМАС сьогодні відчують "гнів Ізраїлю". Про це пишуть видання Sky News та ABC News, передає УНН.
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Представник ЦАХАЛу Пітер Лернер спростував інформацію про те, що розширені операції в Секторі Газа є офіційним початком розширеної наземної операції.
Він наголосив, що Ізраїль робить все можливе, аби уникнути втрат серед цивільного населення, але це війна – війна, яку розпочав ХАМАС.
Водночас старший політичний радник прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху Марк Регєв заявив: "Сьогодні ввечері ХАМАС відчує на собі гнів Ізраїлю. Він почне розплачуватись за свої злочини проти людства та Ізраїлю".
Нагадаємо
Ізраїль почав наземну операцію у секторі Гази. Про це у соцмережі Х повідомив міністр МЗС Йорданії Айман Сафаді.
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