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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Израиль опроверг слухи о начале масштабной военной операции

Киев • УНН

 • 140048 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Армия обороны Израиля опровергла информацию о якобы начале полномасштабной наземной операции, несмотря на заявления о том, что боевики группировки ХАМАС сегодня почувствуют "гнев Израиля". Об этом пишут издания Sky News и ABC News, передает УНН.

Израиль опроверг слухи о начале масштабной военной операции

Детали 

Представитель ЦАХАЛа Питер Лернер опроверг информацию о том, что расширенные операции в Секторе Газа являются официальным началом расширенной наземной операции.

Он подчеркнул, что Израиль делает все возможное, чтобы избежать потерь среди гражданского населения, но это война – война, которую начал ХАМАС.

В то же время старший политический советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил: "Сегодня вечером ХАМАС почувствует на себе гнев Израиля. Он начнёт расплачиваться за свои преступления против человечества и Израиля".

Напомним

Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. Об этом в соцсети Х сообщил министр МИД Иордании Айман Сафади.

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