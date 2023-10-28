Израиль опроверг слухи о начале масштабной военной операции
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Армия обороны Израиля опровергла информацию о якобы начале полномасштабной наземной операции, несмотря на заявления о том, что боевики группировки ХАМАС сегодня почувствуют "гнев Израиля". Об этом пишут издания Sky News и ABC News, передает УНН.
Детали
Представитель ЦАХАЛа Питер Лернер опроверг информацию о том, что расширенные операции в Секторе Газа являются официальным началом расширенной наземной операции.
Он подчеркнул, что Израиль делает все возможное, чтобы избежать потерь среди гражданского населения, но это война – война, которую начал ХАМАС.
В то же время старший политический советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил: "Сегодня вечером ХАМАС почувствует на себе гнев Израиля. Он начнёт расплачиваться за свои преступления против человечества и Израиля".
Напомним
Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. Об этом в соцсети Х сообщил министр МИД Иордании Айман Сафади.
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