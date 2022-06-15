Ізраїль підписав угоду про експорт газу до ЄС

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Міністр енергетики Ізраїлю Карін Ельхарар зустрілася в Єгипті з президентом ЄС Урсулою фон дер Ляєн та її колегами з ЄС та Єгипту, щоб підписати меморандум. Газ транспортуватиметься до Європи через Єгипет, йдеться в повідомленні.

Відповідна угода діятиме протягом трьох років з моменту підписання, потім її автоматично подовжать ще на два роки.

Контекст

Після повномасштабного вторгнення росії в Україну ЄС ухвалив рішення зменшити залежність від російських енергоносіїв. Тому блок звернувся до низки країн, серед яких Ізраїль, з проханням підписати угоди про експорт газу на континент.

Раніше

ЄС розглядає Східне Середземномор'я як газову альтернативу росії.