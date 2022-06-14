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ЄС розглядає Східне Середземномор'я як газову альтернативу росії

ЄС розглядає Східне Середземномор'я як газову альтернативу росії

Київ • УНН

 • 171292 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Європейські лідери, які відвідали Ізраїль у вівторок, висловили надію, що постачання природного газу зі східного Середземномор'я допоможе знизити залежність від росії у міру затягування війни в Україні. Про це УНН пише з посиланням на Associated Press.

Ізраїль став експортером газу в останні роки та підписав амбітну угоду з Грецією та Кіпром про будівництво трубопроводу EastMed. Нові поставки можуть допомогти Європі посилити санкції проти Москви.

Цитата

"На енергетичному фронті ми разом працюватимемо над використанням газових ресурсів східного Середземномор'я та розвитком відновлюваних джерел енергії", — заявив прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі на спільній пресконференції зі своїм ізраїльським колегою Нафталі Беннеттом.

"Ми хочемо зменшити нашу залежність від російського газу та прискорити енергетичний перехід до кліматичних цілей, які ми перед собою поставили", - сказав він.

Деталі

Беннет сказав, що Ізраїль працює над тим, щоб природний газ був доступним для Європи. У його офісі повідомили, що два лідери також обговорили постачання природного газу до Європи через Єгипет.

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, яка також перебуває в Ізраїлі цього тижня, підтвердила готовність Європи відмовитися від російського газу, заявивши, що Ізраїль може допомогти.

"Зараз ми вивчаємо способи активізації енергетичної співпраці з Ізраїлем", - заявила Фон дер Ляйєн.

Доповнення

У січні Європейський союз виділив 657 мільйонів євро (736 мільйонів доларів) на будівництво підводного електрокабелю потужністю 2000 мегават, який з'єднає енергосистеми Ізраїлю, Кіпру та Греції. Відомо, щоц е буде найглибший і найдовший такий кабель з будь-коли побудованих.

У 2020 році Греція, Ізраїль та Кіпр підписали угоду про будівництво підводного трубопроводу EastMed для транспортування газу з нових морських родовищ у південно-східному Середземномор'ї до континентальної Європи.

Очікувалося, що запропонований проект із приблизним бюджетом у 6 мільярдів доларів задовольнить близько 10% потреб Європейського Союзу у природному газі. Але це пов'язано з політичними та логістичними труднощами.

У той час ізраїльські офіційні особи заявили, що будівництво газопроводу EastMed займе до семи років, рекламуючи його переваги, що полягають у тому, що він менш вразливий для саботажу і не перетинає багато національних кордонів.

Будівництво трубопроводу ще не почалося, і ЄС все ще проводить попередні оцінки та кошторис витрат. У квітні представник США заявив, що це надто дорого, економічно недоцільно і надто довго забезпечуватиме альтернативу російському газу.

Додамо

Минулого року Європейський Союз імпортував приблизно 40% свого газу із росії. Країни намагаються зменшити цю залежність, щоб ввести повне газове ембарго проти росії за її вторгнення в Україну.

Ізраїль має два великі газові родовища біля узбережжя з сукупними запасами природного газу, що оцінюються в 690 мільярдів кубометрів, і він продовжує розвідку нових родовищ.

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