ЕС рассматривает Восточное Средиземноморье как газовую альтернативу россии

Израиль стал экспортером газа в последние годы и подписал амбициозное соглашение с Грецией и Кипром о строительстве трубопровода EastMed. Новые поставки могут помочь Европе ужесточить санкции против Москвы.

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"На энергетическом фронте мы будем вместе работать над использованием газовых ресурсов восточного Средиземноморья и развитием возобновляемых источников энергии", — заявил премьер-министр Италии Марио Драги на совместной пресс-конференции со своим израильским коллегой Нафтали Беннеттом.

"Мы хотим уменьшить нашу зависимость от российского газа и ускорить энергетический переход к климатическим целям, которые мы поставили перед собой", - сказал он.

Детали

Беннет сказал, что Израиль работает над тем, чтобы природный газ был доступен для Европы. В его офисе сообщили, что два лидера также обсудили поставки природного газа в Европу через Египет.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, которая также находится в Израиле на этой неделе, подтвердила готовность Европы отказаться от российского газа, заявив, что Израиль может помочь.

"Сейчас мы изучаем способы активизации энергетического сотрудничества с Израилем", – заявила Фон дер Ляйен.

Дополнение

В январе Европейский союз выделил 657 миллионов евро (736 миллионов долларов) на строительство подводного электрокабеля мощностью 2000 мегаватт, соединяющего энергосистемы Израиля, Кипра и Греции. Известно, что это будет самый глубокий и длинный такой кабель из когда-либо построенных.

В 2020 году Греция, Израиль и Кипр подписали соглашение о строительстве подводного трубопровода EastMed для транспортировки газа из новых морских месторождений в юго-восточном Средиземноморье в континентальную Европу.

Ожидалось, что предложенный проект с приблизительным бюджетом в 6 миллиардов долларов удовлетворит около 10% потребностей Европейского Союза в природном газе. Но это связано с политическими и логистическими трудностями.

В то время израильские официальные лица заявили, что строительство газопровода EastMed займет до семи лет, рекламируя его преимущества, заключающиеся в том, что он менее уязвим для саботажа и не пересекает многие национальные границы.

Строительство трубопровода еще не началось, и ЕС все еще проводит предварительные оценки и смету расходов. В апреле представитель США заявил, что это слишком дорого, экономически нецелесообразно и слишком долго будет обеспечивать альтернативу российскому газу.

Добавим

В прошлом году Европейский Союз импортировал примерно 40% своего газа из россии. Страны пытаются уменьшить эту зависимость, чтобы ввести полное газовое эмбарго против россии за ее вторжение в Украину.

Израиль имеет два больших газовых месторождения у побережья с совокупными запасами природного газа, которые оцениваются в 690 миллиардов кубометров, и он продолжает разведку новых месторождений.