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Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 52405 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 96076 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 73388 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 52502 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 72724 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 66122 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Израиль подписал соглашение об экспорте газа в ЕС

Израиль подписал соглашение об экспорте газа в ЕС

Киев • УНН

 • 169457 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Израиль подписал меморандум о взаимопонимании, предусматривающий экспорт израильского природного газа в страны Европейского Союза. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на KAN.

Детали

Министр энергетики Израиля Карин Эльхарар встретилась в Египте с президентом ЕС Урсулой фон дер Ляйен и ее коллегами из ЕС и Египта, чтобы подписать меморандум. Газ будет транспортироваться в Европу через Египет, говорится в сообщении.

Соответствующее соглашение будет действовать в течение трех лет с момента подписания, затем его автоматически продлят еще на два года.

Контекст

После полномасштабного вторжения россии в Украину ЕС принял решение снизить зависимость от российских энергоносителей. Поэтому блок обратился к ряду стран, среди которых Израиль, с просьбой подписать соглашения об экспорте газа на континент.

Ранее

ЕС рассматривает Восточное Средиземноморье как газовую альтернативу россии.

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