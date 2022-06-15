Израиль подписал соглашение об экспорте газа в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Израиль подписал меморандум о взаимопонимании, предусматривающий экспорт израильского природного газа в страны Европейского Союза. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на KAN.
Детали
Министр энергетики Израиля Карин Эльхарар встретилась в Египте с президентом ЕС Урсулой фон дер Ляйен и ее коллегами из ЕС и Египта, чтобы подписать меморандум. Газ будет транспортироваться в Европу через Египет, говорится в сообщении.
Соответствующее соглашение будет действовать в течение трех лет с момента подписания, затем его автоматически продлят еще на два года.
Контекст
После полномасштабного вторжения россии в Украину ЕС принял решение снизить зависимость от российских энергоносителей. Поэтому блок обратился к ряду стран, среди которых Израиль, с просьбой подписать соглашения об экспорте газа на континент.
Ранее
ЕС рассматривает Восточное Средиземноморье как газовую альтернативу россии.