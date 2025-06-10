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Ізраїль депортує пасажирів судна з Гретою Тунберг, що прямувало до Гази

Київ • УНН

 • 1864 перегляди

МЗС Ізраїлю повідомило про депортацію пасажирів "селфі-яхти", яка намагалася прорвати блокаду Гази. Частина пасажирів вже вилітає, інші можуть постати перед судом.

Ізраїль депортує пасажирів судна з Гретою Тунберг, що прямувало до Гази
x.com/RimaHas

Ізраїль вирішив депортувати пасажирів гуманітарного судна, яке намагалося прорвати морську блокаду сектора Газа і на борту якого була активістка Грета Тунберг, повідомили у МЗС Ізраїлю у X, пише УНН.

Пасажири "селфі-яхти" прибули в аеропорт імені Бен-Гуріона, щоб вилетіти з Ізраїлю та повернутися на батьківщину

- повідомили в МЗС Ізраїлю.

Частина пасажирів мала вилетіти протягом кількох годин, вказали у дипвідомстві. В аеропорту пасажирів, як вказано, зустріли консули з батьківщини.

"Ті, хто відмовляється підписати документи про депортацію та залишити Ізраїль, постануть перед судовим органом відповідно до ізраїльського законодавства, щоб отримати дозвіл на їхню депортацію", - зазначили у МЗС Ізраїлю.

Доповнення

Ізраїльські сили взяли під контроль судно з допомогою для Гази, на борту якого була активістка Грета Тунберг. Пізніше МЗС Ізраїлю підтвердило, що воно перебуває під контролем Ізраїлю, назвавши його "селфі-яхтою".

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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