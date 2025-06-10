Ізраїль депортує пасажирів судна з Гретою Тунберг, що прямувало до Гази
Київ • УНН
МЗС Ізраїлю повідомило про депортацію пасажирів "селфі-яхти", яка намагалася прорвати блокаду Гази. Частина пасажирів вже вилітає, інші можуть постати перед судом.
Ізраїль вирішив депортувати пасажирів гуманітарного судна, яке намагалося прорвати морську блокаду сектора Газа і на борту якого була активістка Грета Тунберг, повідомили у МЗС Ізраїлю у X, пише УНН.
Пасажири "селфі-яхти" прибули в аеропорт імені Бен-Гуріона, щоб вилетіти з Ізраїлю та повернутися на батьківщину
Частина пасажирів мала вилетіти протягом кількох годин, вказали у дипвідомстві. В аеропорту пасажирів, як вказано, зустріли консули з батьківщини.
"Ті, хто відмовляється підписати документи про депортацію та залишити Ізраїль, постануть перед судовим органом відповідно до ізраїльського законодавства, щоб отримати дозвіл на їхню депортацію", - зазначили у МЗС Ізраїлю.
Доповнення
Ізраїльські сили взяли під контроль судно з допомогою для Гази, на борту якого була активістка Грета Тунберг. Пізніше МЗС Ізраїлю підтвердило, що воно перебуває під контролем Ізраїлю, назвавши його "селфі-яхтою".