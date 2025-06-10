Израиль депортирует пассажиров судна с Гретой Тунберг, направлявшегося в Газу

Израиль решил депортировать пассажиров гуманитарного судна, пытавшегося прорвать морскую блокаду сектора Газа, на борту которого находилась активистка Грета Тунберг, сообщили в МИД Израиля в X, пишет УНН.

Пассажиры "селфи-яхты" прибыли в аэропорт имени Бен-Гуриона, чтобы вылететь из Израиля и вернуться на родину - сообщили в МИД Израиля.

Часть пассажиров должна была вылететь в течение нескольких часов, указали в дипведомстве. В аэропорту пассажиров, как указано, встретили консулы с родины.

"Те, кто отказывается подписать документы о депортации и покинуть Израиль, предстанут перед судебным органом в соответствии с израильским законодательством, чтобы получить разрешение на их депортацию", - отметили в МИД Израиля.

Дополнение

Израильские силы взяли под контроль судно с помощью для Газы, на борту которого находилась активистка Грета Тунберг. Позже МИД Израиля подтвердило, что оно находится под контролем Израиля, назвав его "селфи-яхтой".