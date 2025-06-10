Израиль депортирует пассажиров судна с Гретой Тунберг, направлявшегося в Газу
Киев • УНН
МИД Израиля сообщило о депортации пассажиров "селфи-яхты", которая пыталась прорвать блокаду Газы. Часть пассажиров уже вылетает, другие могут предстать перед судом.
Израиль решил депортировать пассажиров гуманитарного судна, пытавшегося прорвать морскую блокаду сектора Газа, на борту которого находилась активистка Грета Тунберг, сообщили в МИД Израиля в X, пишет УНН.
Пассажиры "селфи-яхты" прибыли в аэропорт имени Бен-Гуриона, чтобы вылететь из Израиля и вернуться на родину
Часть пассажиров должна была вылететь в течение нескольких часов, указали в дипведомстве. В аэропорту пассажиров, как указано, встретили консулы с родины.
"Те, кто отказывается подписать документы о депортации и покинуть Израиль, предстанут перед судебным органом в соответствии с израильским законодательством, чтобы получить разрешение на их депортацию", - отметили в МИД Израиля.
Дополнение
Израильские силы взяли под контроль судно с помощью для Газы, на борту которого находилась активистка Грета Тунберг. Позже МИД Израиля подтвердило, что оно находится под контролем Израиля, назвав его "селфи-яхтой".