"Изроссилование": московський художник залишив послання до дня росії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Напередодні дня росії під одним із мостів у москві вуличний художник Philippenzo створив графіті під назвою "Изроссилование". Про це йдеться на його сторінці в Instagram, передає УНН.
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"Те, що сьогодні творить ця країна, іншим словом назвати не виходить", - написав Philippenzo в Instagram.
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Вуличний художник Philippenzo, створив графіті з назвою "Изроссилование", яке розташоване під одним з мостів у москві, напередодні дня росії. Роботу художника було зафарбовано через деякий час.
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