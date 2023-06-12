"Изроссилование": московский художник оставил послание ко дню россии

Цитата

"То, что сегодня творит эта страна, другим словом назвать не получается", - написал Philippenzo в Instagram.

Детали

Уличный художник Philippenzo, создал граффити с названием "Изроссилование", которое расположено под одним из мостов в москве, накануне дня россии. Работа художника была закрашена спустя некоторое время.

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