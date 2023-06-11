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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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рф готовит провокации ко "дню россии": жителей ВОТ просят игнорировать все массовые мероприятия

Киев • УНН

 • 235240 просмотра

КИЕВ. 11 июня. УНН. 11 и 12 июня жителей временно оккупированных территорий просят не приобщаться к массовым мероприятиям, которые устраивает рф ко "дню россии". Об этом сообщает движение общественного сопротивления "Желтая Лента", передает УНН.

рф готовит провокации ко "дню россии": жителей ВОТ просят игнорировать все массовые мероприятия

Детали

По информации, 11 и 12 июня российские провокаторы планируют провести так называемые праздничные мероприятия ко "дню россии".

Однако, параллельно с этим, их намерения включают провокации, которые будут включать взрывные устройства и обстрелы массовых скоплений людей. Главная цель этих действий - обвинить Украину, поскольку российские провокаторы обеспокоены возможным контрнаступлением ВСУ.

Всех жителей временно оккупированных территорий Украины призывают проигнорировать все мероприятия, организованные рашистами, и ни в коем случае не участвовать в концертах и других событиях.

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