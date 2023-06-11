рф готовит провокации ко "дню россии": жителей ВОТ просят игнорировать все массовые мероприятия

Детали

По информации, 11 и 12 июня российские провокаторы планируют провести так называемые праздничные мероприятия ко "дню россии".

Однако, параллельно с этим, их намерения включают провокации, которые будут включать взрывные устройства и обстрелы массовых скоплений людей. Главная цель этих действий - обвинить Украину, поскольку российские провокаторы обеспокоены возможным контрнаступлением ВСУ.

Всех жителей временно оккупированных территорий Украины призывают проигнорировать все мероприятия, организованные рашистами, и ни в коем случае не участвовать в концертах и других событиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пытаются обмануть и истощить ПВО: Гуменюк рассказала о тактике россиян во время ракетных обстрелов