рф готовит провокации ко "дню россии": жителей ВОТ просят игнорировать все массовые мероприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. 11 и 12 июня жителей временно оккупированных территорий просят не приобщаться к массовым мероприятиям, которые устраивает рф ко "дню россии". Об этом сообщает движение общественного сопротивления "Желтая Лента", передает УНН.
Детали
По информации, 11 и 12 июня российские провокаторы планируют провести так называемые праздничные мероприятия ко "дню россии".
Однако, параллельно с этим, их намерения включают провокации, которые будут включать взрывные устройства и обстрелы массовых скоплений людей. Главная цель этих действий - обвинить Украину, поскольку российские провокаторы обеспокоены возможным контрнаступлением ВСУ.
Всех жителей временно оккупированных территорий Украины призывают проигнорировать все мероприятия, организованные рашистами, и ни в коем случае не участвовать в концертах и других событиях.
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