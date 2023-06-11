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Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

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рф готує провокації до "дня росії": жителів ТОТ просять ігнорувати усі масові заходи 

Київ • УНН

 • 235240 перегляди

КИЇВ. 11 червня. УНН. 11 та 12 червня жителів тимчасово окупованих територій просять не долучатись до масових заходів, які влаштовує рф до "дня росіїї". Про це повідомляє рух громадського спротиву "Жовта Стрічка", передає УНН.

рф готує провокації до "дня росії": жителів ТОТ просять ігнорувати усі масові заходи 

Деталі

За інформацією, 11 та 12 червня російські провокатори планують провести так звані святкові заходи до "дня росії".

Проте, паралельно з цим, їх наміри включають провокації, які включатимуть вибухові пристрої та обстріли масових скупчень людей. Головна мета цих дій - звинуватити Україну, оскільки російські провокатори стурбовані можливим контрнаступом ЗСУ.

Усіх жителів тимчасово окупованих територій України закликають проігнорувати всі заходи, організовані рашистами, та ні в якому разі не брати участі в концертах та інших подіях.

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