Із праскою та паяльником: Малюська нагадав держвиконавцям, як стягували борги у 90-х

“Десь таким було уявлення про „примусове стягнення заборгованості“ у 90-х. Зараз ці слова вже асоціюються з роботою виконавця на комп‘ютері. І так, я в курсі, що АСВП (Автоматизована система виконавчого провадження, — ред.) підвисає (за місяць буде літати), зарплати невеликі, роботи багато і сторони виконавчого провадження проклинають, але система невпинно змінюється на краще. І це — завдяки Вам. З Днем працівника державної виконавчої служби”, — написав Малюська і додав фото із праскою та паяльником.

Відзначимо, що міністр юстиції "відомий" своїми неординарними фото. Так у грудні 2019 року він відреагував на інформацію про свою відставку, і виклав незвичайне фото на своїй сторінці у Facebook. Так, на фото було видно стіл, на якому лежить пара чорних черевиків.

Пізніше було фото, де Малюська у кабінеті стоїть на руках, а перед ним стоїть відкрита книга і багато інших.

Нагадаємо, в Україні збільшився показник примусового виконання судових рішень.