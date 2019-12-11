В Україні збільшився показник примусового виконання судових рішень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. В Україні за останні 100 днів збільшився показник примусового виконання судових рішень. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.
"Збільшено показники стягнень виконавчого збору. За час роботи Нового уряду стягнуто 417 млн гривень виконавчого збору, що на 180 млн гривень більше, ніж за аналогічний період 2018 року (+76%)", - сказано у повідомленні.
Зазначимо, виконавчий збір — це збір, що стягується на всій території України за примусове виконання рішення органами державної виконавчої служби. Виконавчий збір стягується з боржника до Державного бюджету України.
Нагадаємо, Міністерство юстиції України за 100 днів роботи скасувало сотні незаконних реєстраційних дій в державних реєстрах.