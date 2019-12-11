В Украине увеличился показатель принудительного исполнения судебных решений

"Увеличены показатели взысканий исполнительного сбора. За время работы нового правительства взыскано 417 млн гривен исполнительного сбора, что на 180 млн гривен больше, чем за аналогичный период 2018 года (+76%)", - сказано в сообщении.

Отметим, исполнительный сбор - это сбор, взимается на всей территории Украины за принудительное исполнение решения органами государственной исполнительной службы. Исполнительный сбор взимается с должника в Государственный бюджет Украины.

Напомним, Министерство юстиции Украины за 100 дней работы отменило сотни незаконных регистрационных действий в государственных реестрах.