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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 1250 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103215 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 74139 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103288 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116049 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146441 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147313 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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В Украине увеличился показатель принудительного исполнения судебных решений

В Украине увеличился показатель принудительного исполнения судебных решений

Киев  •  УНН

 • 10435 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. В Украине за последние 100 дней увеличился показатель принудительного исполнения судебных решений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

"Увеличены показатели взысканий исполнительного сбора. За время работы нового правительства взыскано 417 млн гривен исполнительного сбора, что на 180 млн гривен больше, чем за аналогичный период 2018 года (+76%)", - сказано в сообщении.

Отметим, исполнительный сбор - это сбор, взимается на всей территории Украины за принудительное исполнение решения органами государственной исполнительной службы. Исполнительный сбор взимается с должника в Государственный бюджет Украины.

Напомним, Министерство юстиции Украины за 100 дней работы отменило сотни незаконных регистрационных действий в государственных реестрах.

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