Малюська оригінально відреагував на інформацію про свою відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Міністр юстиції України Денис Малюська відреагував на інформацію про свою відставку, і виклав незвичайне фото на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Так, на фото видно стіл, на якому лежить пара чорних черевиків.
Міністр розмістив світлину з відповідним дописом: “Тримаємо інтригу”.
Додамо, що раніше Малюська похвалився своїми досягненнями за 100 днів роботи, підкріпивши до посту фото, де він сидить з ногами на робочому столі в кабінеті. Фото Малюська опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Нагадаємо, що міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов спростував інформацію про власну відставку.
Раніше народна депутатка Анна Скороход, яку виключили зі “Слуги народу”, повідомила з посиланням на джерело, що міністр економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов і міністр юстиції України Денис Малюська офіційно подали Прем’єр-міністру України Олексію Гончаруку прохання про відставку. Причина — недостатнє матеріальне забезпечення.