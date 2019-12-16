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Малюська оригінально відреагував на інформацію про свою відставку

Малюська оригінально відреагував на інформацію про свою відставку

Київ • УНН

 • 15553 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Міністр юстиції України Денис Малюська відреагував на інформацію про свою відставку, і виклав незвичайне фото на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Так, на фото видно стіл, на якому лежить пара чорних черевиків.

Міністр розмістив світлину з відповідним дописом: “Тримаємо інтригу”.

Додамо, що раніше Малюська похвалився своїми досягненнями за 100 днів роботи, підкріпивши до посту фото, де він сидить з ногами на робочому столі в кабінеті. Фото Малюська опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, що міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов спростував інформацію про власну відставку.

Раніше народна депутатка Анна Скороход, яку виключили зі “Слуги народу”, повідомила з посиланням на джерело, що міністр економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов і міністр юстиції України Денис Малюська офіційно подали Прем’єр-міністру України Олексію Гончаруку прохання про відставку. Причина — недостатнє матеріальне забезпечення.

Українські Національні Новини

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