Милованов прокоментував інформацію про свою відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов спростував інформацію про власну відставку. Про це він сказав у відеозверненні, оприлюдненому на Facebook-сторінці міністра, передає УНН.
“Про відставку: тут кажуть, що я написав про відставку — це брехня. Мені робота подобається, я буду далі робити реформи”, — сказав Милованов.
Також, коментуючи питання заробітної платні, він заявив, що " зарплати мають бути у всіх високі, у всій країні, і пенсії також“.
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“Я зроблю все для того, щоб це сталось. Вірю, що це у нас вийде”, — додав міністр.
Раніше народна депутатка Анна Скороход, яку виключили зі "Слуги народу", повідомила з посиланням на джерело, що міністр економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов і міністр юстиції України Денис Малюська офіційно подали Прем'єр-міністру України Олексію Гончаруку прохання про відставку. Причина - недостатнє матеріальне забезпечення.