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Милованов прокомментировал информацию о своей отставке

Милованов прокомментировал информацию о своей отставке

Киев  •  УНН

 • 20128 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов опроверг информацию о своей отставке. Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на Facebook-странице министра, передает УНН.

"Об отставке: здесь говорят, что я написал об отставке - это ложь. Мне работа нравится, я буду дальше делать реформы", - сказал Милованов.

Также, комментируя вопрос заработной платы, он заявил, что "зарплаты должны быть у всех высокие, по всей стране, и пенсии тоже".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Милованов хочет такую же зарплату, как и у остальных министров

"Я сделаю все для того, чтобы это произошло. Верю, что это у нас получится", - добавил министр.

Ранее народный депутат Анна Скороход, которую исключили из "Слуги народа", сообщила со ссылкой на источник, что министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов и министр юстиции Украины Денис Малюська официально подали Премьер-министру Украины Алексею Гончаруку прошение об отставке. Причина - недостаточное материальное обеспечение.

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