Із початку тижня в Києві на грип та ГРВІ захворіли більше 19 тис. людей
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. За 4 дні 6 тижня, з 6 до 9 лютого, в Києві зареєстрували 19 тисяч 210 хворих на грип і ГРВІ. Про це повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає УНН з посиланням на прес-службу КМДА.
За його словами, спостерігається зростання захворюваності на 12,6%, як за рахунок дорослого, так і дитячого населення.
М.Поворозняк зауважив, що за зазначений період відмічається зростання захворюваності серед дітей на 16,3%, а саме: серед дітей до 1-го року — на 16,7%, від 1 до 4 років — на 14,5%, від 5 до 9 років — на 16,6%, від 10 до 14 років — на 19,3%, від 15 до 17 років — на 12,7%. Серед школярів збільшилася кількість хворих на грип і ГРВІ на 18%, а серед дорослих — на 3,6%.
За даними Департаменту охорони здоров’я КМДА, за звітний період до лікувальних установ столиці госпіталізовано 195 осіб, у тому числі 137 дітей.
Як повідомляв УНН, через захворюваність школярів в Києві закрили школу.