С начала недели в Киеве гриппом и ОРВИ заболели более 19 тыс. человек

По его словам, наблюдается рост заболеваемости на 12,6%, как за счет взрослого, так и детского населения.

Н.Поворозник отметил, что за указанный период отмечается рост заболеваемости среди детей на 16,3%, а именно: среди детей до 1-го года — на 16,7%, от 1 до 4 лет — на 14,5%, от 5 до 9 лет — на 16,6%, от 10 до 14 лет — на 19,3%, от 15 до 17 лет — на 12,7%. Среди школьников увеличилось количество больных гриппом и ОРВИ на 18%, а среди взрослых — на 3,6%.

По данным Департамента здравоохранения КГГА, за отчетный период в лечебные учреждения столицы были госпитализированы 195 человек, в том числе 137 детей.

Как сообщал УНН, из-за заболеваемости школьников в Киеве закрыли школу.