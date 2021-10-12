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Із початку року туристи "поповнили" бюджет Києва майже на 47 мільйонів гривень

Київ • УНН

 • 17816 перегляди

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. За 9 місяців до міського бюджету надійшло 46,6 мільйона гривень туристичного збору, що вже перевищив минулорічний збір на 34% або на 11,9 мільйона гривень. Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда, передає УНН.

Цитата

“Різниця показників цьогорічного турзбору порівняно з минулим роком свідчить про те, що туристична сфера навчилася працювати в нових умовах та вже виходить із кризи, спричиненої пандемією. Важливим також є відкриття нових туристичних напрямів, зокрема, із Саудівської Аравії. Поряд із тим, місто продовжує розвивати туристичну привабливість столиці: розробляються нові маршрути, триває перехресна промоція з містами інших країн”, — повідомила Хонда.

Деталі

Вона також додала, що за 9 місяців Київ відвідало близько 500 тисяч іноземних туристів та понад 1,2 мільйона — внутрішніх.

Найбільше іноземців приїжджає до Києва з США, Ізраїлю, Туреччини, Білорусі та Німеччини.

Нагадаємо

Раніше УНН писало, що за перший квартал 2021 року столицю відвідало 116 тисяч іноземних туристів, тоді як за аналогічний період минулого року — 268,4 тисячі. Падіння турпотоку — майже 57%.

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