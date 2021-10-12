С начала года туристы "пополнили" бюджет Киева почти на 47 миллионов гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. За 9 месяцев в городской бюджет поступило 46,6 миллиона гривен туристического сбора, уже превысил прошлогодний сбор на 34% или на 11,9 миллиона гривен. Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда, передает УНН.
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“Разница показателей нынешнего турсбора по сравнению с прошлым годом свидетельствует о том, что туристическая сфера научилась работать в новых условиях и уже выходит из кризиса, вызванного пандемией. Важным также является открытие новых туристических направлений, в частности, из Саудовской Аравии. Наряду с тем, город продолжает развивать туристическую привлекательность столицы: разрабатываются новые маршруты, продолжается перекрестное продвижение с городами других стран”, — сообщила Хонда.
Детали
Она также добавила, что за 9 месяцев Киев посетило около 500 тысяч иностранных туристов и более 1,2 миллиона — внутренних.
Больше всего иностранцев приезжает в Киев с США, Израиля, Турции, Беларуси и Германии.
Напомним
Ранее УНН писало, что за первый квартал 2021 года столицу посетило 116 тысяч иностранных туристов, тогда как за аналогичный период прошлого года — 268,4 тысячи. Падение турпотока — почти 57%.