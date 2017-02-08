Із початку року правоохоронці зареєстрували 25 проваджень за фактами торгівлі людьми
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. З початку 2017 року правоохоронці зареєстрували 25 кримінальних проваджень за фактами торгівлі людьми. Про це йшлося під час зустрічі працівників Генеральної прокуратури України з головою Міжнародної організації з міграції з питань протидії торгівлі людьми Манфредом Профазі, передає УНН з посиланням на прес-службі ГПУ.
Сторони обговорили проблемні питання щодо боротьби з торгівлею людьми та трудовою експлуатацією, зокрема розбудови спроможностей у цій сфері на національному, регіональному та місцевому рівнях, співпраці між правоохоронними органами та організаціями громадянського суспільства з метою допомоги потерпілим від торгівлі людьми тощо.
“Іноземну сторону було поінформовано, що упродовж 2017 року правоохоронними органами вже зареєстровано 25 кримінальних правопорушень за фактами торгівлі людьми”, — повідомили у прес-службі.
Так, спільними силами слідчого управління ГУНП в Київській області, прокуратури Київської області та Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Національної поліції України викрито та ліквідовано транснаціональний канал торгівлі людьми.
Зокрема, було викрито групу з чотирьох осіб, які упродовж 2015-2016 років вербували і переміщували громадян України до Королівства Таїланд, Народної Демократичної Республіки Лаос, Федеративної Республіка Бразилія під приводом надання легальної короткострокової роботи за кордоном із перевезення дорогоцінного каміння або супроводження туристів за велику винагороду.
Насправді громадян України вербували та переміщували через державний кордон України для втягнення їх до злочинної діяльності з перевезення наркотичних засобів до інших іноземних держав.
Наразі чотирьом особам повідомлено про підозру за ч.2 ст.149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) КК України. Досудове розслідування триває.
Як повідмляв УНН, стюардеса врятувала жертву торгівлі людьми за допомогою записки в туалеті.