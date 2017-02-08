С начала года правоохранители зарегистрировали 25 производств по фактам торговли людьми
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. С начала 2017 года правоохранители зарегистрировали 25 уголовных производств по фактам торговли людьми. Об этом шла речь во время встречи работников Генеральной прокуратуры Украины с председателем Международной организации по миграции по вопросам противодействия торговле людьми Манфредом Профазе, передает УНН со ссылкой на пресс-службе ГПУ.
Стороны обсудили проблемные вопросы по борьбе с торговлей людьми и трудовой эксплуатацией, в частности развития возможностей в этой сфере на национальном, региональном и местном уровнях, сотрудничества между правоохранительными органами и организациями гражданского общества с целью помощи пострадавшим от торговли людьми.
"Иностранная сторона была проинформирована, что на протяжении 2017 года правоохранительными органами уже зарегистрировано 25 уголовных правонарушений по фактам торговли людьми", - сообщили в пресс-службе.
Так, совместными силами следственного управления ГУНП в Киевской области, прокуратуры Киевской области и Департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми Национальной полиции Украины разоблачен и ликвидирован транснациональный канал торговли людьми.
В частности, была разоблачена группа из четырех человек, которые на протяжении 2015-2016 годов вербовали и перемещали граждан Украины в Королевство Таиланд, Народной Демократической Республики Лаос, Федеративной Республики Бразилия под предлогом предоставления легальной краткосрочной работы за рубежом по перевозке драгоценных камней или сопровождение туристов за большое вознаграждение.
На самом деле граждан Украины вербовали и перемещали через государственную границу Украины для вовлечения их в преступную деятельность по перевозке наркотических средств в других иностранных государств.
Сейчас четырем сообщено о подозрении по ч.2 ст.149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.
Как повидмляв УНН, стюардесса спасла жертву торговли людьми с помощью записки в туалете.