Івченко про результати поїздки в Катар для аграрної сфери: таємниця, покрита мороком

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"Щодо Катару - таємниця, покрита мороком. Ніхто не говорить про реальні речі, які можуть бути. Але важливо врахувати кілька головних аспектів: всіма фінансовими інструментами, які залучаються з таких країн, як Катар, повинні користуватися українські фермери. Це можуть бути інновації, якесь обладнання для переробних заводів, яке катарці можуть поставляти в лізинг. Ми можемо їм як оплату надавати хоча б первинно перероблений продукт, а не просто зерно, щоб не перетворюватися на сировинний придаток", - розповів Івченко.

Деталі

Така схема показала свою ефективність, за словами нардепа, при співпраці з Азербайджаном в 2009 році, коли в обмін на борошно українські аграрії отримували дизель або бензин.

"Другим важливим моментом поїздки повинно було б стати залучення інвестицій в переробку. Не у зберігання та в логістику, а в переробку, щоб тут Катар допомагав своїми інвестиціями підприємствам, які переробляють сировину в продукт. Це наш національний інтерес. Якщо ми хочемо стати продовольчим магазином світу - ми повинні тут переробляти сільгосппродукцію, яка росте на нашій землі", - упевнений Івченко.

Доповнення

Раніше Вадим Івченко розповів європейському виданню London Globe про країни, зацікавлені інвестиціями в землю України і їх мотиви.

Він також зазначив, що країн, що бажають оперувати українським земельним ринком - безліч. Навіть толерантність українського суспільства до корупції, мінливе законодавство, незавершеність процесу специфікації прав власності на нерухомість, недовіра до правоохоронних органів, недосконала робота антимонопольного комітету та судової системи, політична і економічна нестабільність не зупиняють потенційних інвесторів в цьому бажанні.