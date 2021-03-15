London Globe: Ивченко рассказал европейскому изданию о странах, заинтересованных инвестициями в землю Украины

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“Уже сейчас иностранцы де-факто присутствуют в украинском сельском хозяйстве. Четыре миллиона гектаров или площадь Швейцарии — по меньшей мере столько сельскохозяйственных земель арендуют иностранные инвесторы в Украине. Третий по размерам агрохолдинг NCH Capital с земельным банком в 400 тыс. га принадлежит американским инвесторам. Недавно инвестиционный фонд из Саудовской Аравии купил агрохолдинг на 270 тыс. га (агрохолдинг "Мрия“ — ред.)”, — пишет Ивченко.

Детали

Все перечисленные инвесторы успешно ведут бизнес на арендованной земле и, по словам нардепа, для многих других стран существует целый ряд причин для того, чтобы быть заинтересованными инвестициями в аграрный бизнес Украины, о чем он и рассказывает далее в своем материале.

Китай. В 2013 году в прессе появилась информация о возможной покупке госкорпорацией Xinjiang Production and Construction Corps (ХРСС) ста тысяч гектаров украинской земли. Новость спешно опровергли официальные представители, но подтвердили существование договорённости между украинским агрохолдингом KSG Agro и ХРСС о сотрудничестве двух компаний на 100 тысячах гектаров земли в Днепропетровской области, арендуемых украинским холдингом. Такие шаги, скорее всего, являются всего лишь пробными шарами, которые, если они будут сочтены выгодными, заложат основу для различных форм дальнейшего сотрудничества и консолидации на украинской земле.

Саудовская Аравия. Несмотря на ранее упомянутую покупку 270 тысяч гектаров, страна только недавно начала инвестировать в Украину. Саудовская Аравия рассматривает Украину как одну из прибыльных стран бассейна Черного моря, но пока воздерживается от каких-либо обязательств, и если возникнет слишком много трудностей, готовы переключиться на соседние страны, такие как Румыния и Болгария, которые также имеют плодородную почву.

Турция. Посол Турции в Украине Ягмур Ахмет Гюльдере заявил, что его страна заинтересована в покупке земли в Украине. Точно так же турецкие бизнесмены рассматривают украинские сельхозугодья как многообещающий источник прибыли и инвестиций, внимательно следя за процессом реформ в Украине и ожидая своей возможности.

Европа. Несколько представителей европейского сообщества неоднократно заявляли о заинтересованности в приобретении участков сельскохозяйственных земель в Украине. Немецкий депутат Европарламента Михаэль Гахлер, например, отметил, что легализация иностранных инвестиций в сельскохозяйственный сектор, особенно со стороны дипломатических союзников, будет положительным сигналом для инвестиционного климата в Украине. Тем не менее, у украинских политиков есть основания для беспокойства на основании исторического примера Латвии 1990-х годов, когда европейские инвесторы устремились туда, чтобы заработать на низких ставках недавно сформированного рынка. Спустя более 30 лет Латвия все еще пожинает плоды: местных фермеров заставляют арендовать землю у иностранных землевладельцев.

Однако нельзя игнорировать то, что ЕС является одним из крупнейших поставщиков внешней помощи Украине, который потратил более 13 миллиардов евро в виде кредитов и 2 миллиарда евро в виде грантов с 2014 по 2019 год. Это, естественно, означает, что любые изменения на рынках Украины, особенно на рынке недвижимости, вызывают большую озабоченность у Европы как основного финансового кредитора страны.

“ЕС находится в шатком международном положении, поскольку он заинтересован в региональной политике Украины вследствие того, что является крупнейшим кредитором страны. Однако Европе следует опасаться появления более крупных игроков на украинском рынке недвижимости, а именно неизбежного столкновения американской и российской сфер влияния”, — отметил профессор кафедры конституционного права и европейской интеграции Паскуале Паликастро.

Соединенные Штаты Америки. Как упоминалось ранее, Американский пенсионный фонд, также известный как NCH Capital, в настоящее время арендует около 480 000 га земли в Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской, Волынской и Львовской областях. Кроме того, есть планы по расширению деятельности в сфере растениеводства и животноводства. Текущая стратегия заключается в аренде небольших участков земли, объединении их в более крупные фермы. Таким образом, если украинский мораторий на покупку земли для иностранных инвесторов закончится, NCH Capital, естественно, отдаст приоритет покупке уже арендованных участков.

Однако крайне важный контекст состоит в том, что Соединенные Штаты долгое время руководствовались выдвинутым в 1994 году тезисом бывшего советника по национальной безопасности Збигнева Бжезинского, который оправдывал взаимодействие Америки с недавно обретшей независимость Украиной, утверждая, что это предотвратит подъем новой Российской империи.

“Нельзя достаточно сильно подчеркнуть, что без Украины Россия перестает быть империей, но когда Украина подчинена и подчиняется, Россия автоматически становится империей”, — отмечал Бжезинский.

Россия. Справедливо сказать, что Россия исторически интересовалась украинскими сельскохозяйственными землями. Это связано больше не с получением прибыли, а, скорее, с политикой. Земля может использоваться для различных стратегических целей, и одна из излюбленных тактик России — использовать приобретенную собственность для социальных манипуляций. Однако с агрессией страны в отношении Украины в 2014 году доступ российского бизнеса к украинской земле стал ограничен. Правовые меры даже запрещают российским гражданам создавать украинские компании, стремящиеся купить сельскохозяйственные земли. В случае обнаружения таковых к компаниям будут применяться механизмы специальной конфискации собственности в пользу государства. Таким образом, российский капитал может выйти на украинский рынок лишь под видом инвестиций другой страны.

Дополнительно

В заключение, народный депутат Вадим Ивченко отмечает, что желающих оперировать украинским земельным рынком - множество. Поэтому, по словам парламентария, даже толерантность украинского общества к коррупции, изменчивое законодательство, незавершенность процесса спецификации прав собственности на недвижимость, недоверие к правоохранительным органам, несовершенная работа антимонопольного комитета и судебной системы, политическая и экономическая нестабильность не останавливают потенциальных инвесторов в этом желании.