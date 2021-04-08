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Ивченко про результаты поездки в Катар для аграрной сферы: тайна, покрытая мраком

Киев  •  УНН

 • 16836 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Член аграрного комитета и народный депутат от фракции “Батькивщина” Вадим Ивченко в комментарии УНН оценил результаты официального визита руководства страны в Катар для аграрной сферы Украины.

Цитата

“По Катару — тайна, покрытая мраком. Никто не говорит о реальных вещах, которые могут быть. Но важно учесть несколько главных аспектов: всеми финансовыми инструментами, которые привлекаются из таких стран, как Катар, должны пользоваться украинские фермеры. Это могут быть инновации, какое-то оборудование для перерабатывающих заводов, которое катарцы могут поставлять в лизинг. Мы можем им как оплату предоставлять хотя бы первично переработанный продукт, а не просто зерно, чтобы не превращаться в сырьевой придаток”, — рассказал Ивченко.

Детали

Такая схема показала свою эффективность, по словам нардепа, при сотрудничестве с Азербайджаном в 2009 году, когда в обмен на муку украинские аграрии получали дизель или бензин.

“Вторым важным моментом поездки должно было бы стать привлечение инвестиций в переработку. Не в хранение и в логистику, а в переработку, чтобы тут Катар помогал своими инвестициями предприятиям, которые перерабатывают сырье в продукт. Это наш национальный интерес. Если мы хотим стать продовольственным магазином мира — мы должны тут перерабатывать сельхозпродукцию, которая растет на нашей земле”, — уверен Ивченко.

Дополнение

Ранее Вадим Ивченко рассказал европейскому изданию London Globe о странах, заинтересованы инвестициями в землю Украины и их мотивы.

Он также отметил, что стран, желающих оперировать украинским земельным рынком — множество. Даже толерантность украинского общества к коррупции, изменчивое законодательство, незавершенность процесса спецификации прав собственности на недвижимость, недоверие к правоохранительным органам, несовершенная работа антимонопольного комитета и судебной системы, политическая и экономическая нестабильность не останавливают потенциальных инвесторов в этом желании.

Украинские Национальные Новости

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