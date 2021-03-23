Івченко: фермер може отримати аграрне страхування та захиститись від збитків через кліматичні умови

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Так, за словами народного депутата саме профільний парламентський комітет запропонував аграрне страхування для фермерів, які через кліматичні умови буде втрачати врожай і, відповідно, кошти. Також, за його словами, важливим фактором здорожчання фермерської продукції є збільшення тарифів.

“Перше — це посуха, кліматичні умови, що в усьому світі зростає. Друге — жодна продукція не виробляється зараз без газу або без світла. А все це провокує фактично збільшення собівартості продукції та зростає ціна на дизель, відповідно зростають ціни на послуги. По ланцюгу зростає і кінцевий продукт, який йде до споживача. Тому, звичайно, тримати ціни на газ, нафту тримати ціну на електрику важливо задля того, щоб трішечки зробити не таку інфляцію, яка сьогодні може бути”, — пояснив Івченко.

Нардеп також наголосив, що врожай та прибутки аграріїв дуже залежать від кліматичних умов, а в цьому році ще зарано прогнозувати, чи відбудеться зростання цін на сільськогосподарську продукцію.

“Давайте подивимося, що буде в травні. Бо в травні якщо будуть дощі, то, в принципі, ми можемо очікувати гарний врожай. Якщо травень буде посушливий, то важко буде очікувати цей врожай, а це означає, що ми будемо знову говорити про зростання цін. Але при цьому хочу зауважити, що тим аграріям, які втратять свій врожай через посуху, ми вже передбачили підтримку і вона закладена в центральному бюджеті. Нехай зараз звертаються до Міністерства або до районних державних адміністрацій, щоб далі подавати документи на відшкодування, якщо таке відбудеться”, — зазначив парламентар.

Доповнення

Нагадаємо, раніше нардеп Вадим Івченко у матеріалі для європейського видання London Globe розповів про те, чому та як аграрна сфера вже відреагувала негативними тенденціями на ще навіть не відкритий ринок землі.