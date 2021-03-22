Ринок землі ще не відкрився, а негативні процеси в аграрній галузі вже почались – Івченко для London Globe

ukru
21:00 • 28521 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 62823 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 53899 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 98574 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 63840 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 96555 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116380 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144651 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184159 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311824 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103561 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101473 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 104698 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 100697 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 94940 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 59070 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311825 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245948 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339617 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333065 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63923 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110048 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110838 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107799 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121231 перегляди
Актуальне
Ринок землі ще не відкрився, а негативні процеси в аграрній галузі вже почались – Івченко для London Globe

Ринок землі ще не відкрився, а негативні процеси в аграрній галузі вже почались – Івченко для London Globe

Київ • УНН

 • 17979 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Українська земля зараз – центр міжнародної уваги. Щоб витримати виклики сучасної геополітики, країни повинні з великою обережністю реалізовувати свої національні інтереси в умовах постійно мінливих обставин, особливо Україна. Саме тому у матеріалі європейського видання London Globe член аграрного комітету народний депутат Вадим Івченко розповів про те, чому аграрна сфера відреагувала негативними тенденціями на ще навіть не відкритий ринок землі.

Так, Івченко пише, що у березні минулого року, попри жорстокий спротив асоціацій фермерів та інших зацікавлених груп, парламент України більшістю голосів скасував мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення.
Як зазначає нардеп у матеріалі, обіцяного владою інвестиційного буму не відбулось. Але ринок на земельну реформу вже відреагував — і вкрай негативно.

Цитата

“Як тільки фермери почали економити останні гроші, нелегко зароблені, щоб викупити свою землю, відтоді стрімке падіння інвестицій сколихнуло країну. До кінця 2020 року українські внутрішні інвестиції зменшились більш ніж на 40%. У реальному вираженні українці втратили близько 2 мільярдів доларів”, — пише Івченко.

Деталі

Парламентар пояснює, яким чином прагнення фермерів за будь-яку ціну викупити землю, яку вони оброблюють, може мати катастрофічні наслідки для галузі.

“Як результат, відбулася інвестиційна посуха в широкому спектрі технологій, що мають вирішальне значення для загального стану здоров’я сільськогосподарської галузі країни, таких як розширення виробництва, відновлення родючості ґрунтів, органічного землеробства та придбання біогазових установок. Натомість землекористувачі використовують ділянки з єдиною метою отримання швидкого прибутку, сіючи олійні культури. І ця практика призводить до знищення чорноземів в Україні”, — пояснив він.

За його словами, вчені вже почали бити тривогу з приводу катастрофічного зниження рівня гумусу в ґрунті.

“Це може спричинити катастрофу для України, оскільки темпи розвитку сільського господарства в країні значно перевищують більшість світових. На перспективу, у порівнянні з європейськими країнами, рілля яких становить 30-32% загальної площі, українська рілля перевищує 65% загальної географії”, — наголосив Івченко.

Додамо

Одночасно парламентар пояснив, що навіть зараз у фермерів все ще не вистачає коштів для повного викупу оброблюваної ними землі через неспроможність банківської системи.

“Спроможність української банківської системи все ще значно відстає від цієї мети. Дивно, але ціна на землю значно перевищує кошти всієї національної економіки, включаючи навіть її фінансовий сектор. У 2020 році грошова маса в обігу становила 1,7 трильйона гривень, тоді як експерти оцінюють землю в понад 1,9 трильйона гривень, що на 15% перевищує всю грошову масу України. Отже, значне вливання коштів іноземними інвесторами є як необхідним, так і очікуваним”, — вважає Івченко.

Тому, на його думку, головне — залишити українську землю у власності громадян України. А закордонні інвестиції можна й надалі підтримувати шляхом співпраці з іншими країнами без необхідності продажу їм землі, що наразі й не обумовлено законодавством.

Нагадаємо, раніше Івченко розповів, які країни та чому саме зацікавлені у вкладенні інвестицій в українську землю.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаПолітика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79