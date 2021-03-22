Ринок землі ще не відкрився, а негативні процеси в аграрній галузі вже почались – Івченко для London Globe

Так, Івченко пише, що у березні минулого року, попри жорстокий спротив асоціацій фермерів та інших зацікавлених груп, парламент України більшістю голосів скасував мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення.

Як зазначає нардеп у матеріалі, обіцяного владою інвестиційного буму не відбулось. Але ринок на земельну реформу вже відреагував — і вкрай негативно.

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“Як тільки фермери почали економити останні гроші, нелегко зароблені, щоб викупити свою землю, відтоді стрімке падіння інвестицій сколихнуло країну. До кінця 2020 року українські внутрішні інвестиції зменшились більш ніж на 40%. У реальному вираженні українці втратили близько 2 мільярдів доларів”, — пише Івченко.

Деталі

Парламентар пояснює, яким чином прагнення фермерів за будь-яку ціну викупити землю, яку вони оброблюють, може мати катастрофічні наслідки для галузі.

“Як результат, відбулася інвестиційна посуха в широкому спектрі технологій, що мають вирішальне значення для загального стану здоров’я сільськогосподарської галузі країни, таких як розширення виробництва, відновлення родючості ґрунтів, органічного землеробства та придбання біогазових установок. Натомість землекористувачі використовують ділянки з єдиною метою отримання швидкого прибутку, сіючи олійні культури. І ця практика призводить до знищення чорноземів в Україні”, — пояснив він.

За його словами, вчені вже почали бити тривогу з приводу катастрофічного зниження рівня гумусу в ґрунті.

“Це може спричинити катастрофу для України, оскільки темпи розвитку сільського господарства в країні значно перевищують більшість світових. На перспективу, у порівнянні з європейськими країнами, рілля яких становить 30-32% загальної площі, українська рілля перевищує 65% загальної географії”, — наголосив Івченко.

Додамо

Одночасно парламентар пояснив, що навіть зараз у фермерів все ще не вистачає коштів для повного викупу оброблюваної ними землі через неспроможність банківської системи.

“Спроможність української банківської системи все ще значно відстає від цієї мети. Дивно, але ціна на землю значно перевищує кошти всієї національної економіки, включаючи навіть її фінансовий сектор. У 2020 році грошова маса в обігу становила 1,7 трильйона гривень, тоді як експерти оцінюють землю в понад 1,9 трильйона гривень, що на 15% перевищує всю грошову масу України. Отже, значне вливання коштів іноземними інвесторами є як необхідним, так і очікуваним”, — вважає Івченко.

Тому, на його думку, головне — залишити українську землю у власності громадян України. А закордонні інвестиції можна й надалі підтримувати шляхом співпраці з іншими країнами без необхідності продажу їм землі, що наразі й не обумовлено законодавством.

Нагадаємо, раніше Івченко розповів, які країни та чому саме зацікавлені у вкладенні інвестицій в українську землю.