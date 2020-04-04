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Івана Вакарчука поховають на Личаківському кладовищі

Івана Вакарчука поховають на Личаківському кладовищі

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Ексміністра освіти Івана Вакарчука поховають на Личаківському кладовищі у Львові. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію оприлюднену мером Львова Андріємо Садовим.

“Герой України, Львів’янин року, великий ректор. Людина честі і слова. Той, яким пишається вся країна і наше місто. На прохання родини похорон Івана Олександровича відбудеться камерно. Поховають на Личаківському кладовищі. Пам’ятатимемо і сумуємо”, — написав у Facebook міський голова Львова Андрій Садовий.

Нагадаємо, свого часу Львівська міська рада присвоїла Івану Вакарчуку звання “Львів’янин року” (2010) за видатні досягнення в науковій, науково-педагогічній та організаційній діяльності та успішні реформи в галузі освіти.

Іван Вакарчук — український фізик, політик і громадський діяч, міністр освіти і науки України (2007−2010). Протягом 1990−2007 і 2010–2013 років був ректором Львівського національного університету імені Івана Франка. Доктор фізико-математичних наук (1980). Герой України (2007), “Львів’янин року” (2010). Заслужений діяч науки і техніки України.
Йому було 74 роки.

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