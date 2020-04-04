Ивана Вакарчука похоронят на Лычаковском кладбище
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Экс-министра образования Ивана Вакарчука похоронят на Лычаковском кладбище во Львове. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию опубликованную мэром Львова Андреем Садовым.
"Герой Украины, Львовянин года, большой ректор. Человек чести и слова. Тот, которым гордится вся страна и наш город. По просьбе семьи похороны Ивана Александровича состоится камерно. Похоронят на Лычаковском кладбище. Помнить и скорбим", - написал в Facebook городской глава Львова Андрей Садовый.
Напомним, в свое время Львовский городской совет присвоил Ивану Вакарчуку звание "Львовянин года" (2010) за выдающиеся достижения в научной, научно-педагогической и организационной деятельности и успешные реформы в области образования.
Иван Вакарчук - украинский физик, политик и общественный деятель, министр образования и науки Украины (2007-2010). В течение 1990-2007 и 2010-2013 годов был ректором Львовского национального университета имени Ивана Франко. Доктор физико-математических наук (1980). Герой Украины (2007), "Львовянин года" (2010). Заслуженный деятель науки и техники Украины.
Ему было 74 года.