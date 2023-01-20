Іван Вигівський виконуватиме обов’язки голови Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Тимчасове виконання обов’язків Голови Нацполіції покладено на Івана Вигівського Відповідне рішення Кабінет Міністрів України прийняв сьогодні, 20 січня, передає УНН.
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Відсьогодні начальник Головного управління Національної поліції України у місті Києві Іван Вигівський тимчасово виконуватиме обов’язки Голови Національної поліції України.
Нагадаємо
Відповідно до рішення Уряду, 18 січня Голова Нацполіції Ігор Клименко обійняв посаду заступника міністра внутрішніх справ – Голови Національної поліції України і одночасно розпочав виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ України.
Контекст
18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.
Говорячи про обставини трагедії, в ОП вказали, що керівництво МВС мало б відправитися на гвинтокрилі у відрядження в одну з "гарячих" точок, де ведуться бойові дії.
Служба безпеки України повідомила, що розпочала кримінальне провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах. Розглядається декілька версій, серед яких: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.