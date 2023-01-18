Виконувати обов'язки глави МВС буде Ігор Клименко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Ігоря Клименка призначено заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. На нього покладено виконання обов’язків міністра внутрішніх справ. Про це повдіомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає УНН.
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"Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ — головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ", - написав прем'єр.
Деталі
За словами Шмигаля, після обговорення з Парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства.
"Міністерство внутрішніх справ — одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами", - резюмував Шмигаль.
Контекст
18 січня у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС у складі опергрупи з 6 людей, а також 3 члени екіпажу. Наразі відомо про 17 загиблих, 4 з них - діти.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що серед загиблих в авіакатастрофі у Броварах міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.
Говорячи про обставини трагедії, в ОП вказали, що керівництво МВС мало б відправитися на гвинтокрилі у відрядження в одну з "гарячих" точок, де ведуться бойові дії.
Служба безпеки України повідомила, що розпочала кримінальне провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах. Розглядається декілька версій, серед яких: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.