Иван Выгивский будет исполнять обязанности главы Нацполиции

Детали

С сегодняшнего дня начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Иван Выгивский временно будет исполнять обязанности Главы Национальной полиции Украины.

Напомним

В соответствии с решением Правительства, 18 января Глава Нацполиции Игорь Клименко занял должность заместителя министра внутренних дел – Председателя Национальной полиции Украины и одновременно приступил к исполнению обязанностей министра внутренних дел Украины.

Контекст

18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство МВД должно было бы отправиться на вертолете в командировку в одну из "горячих" точек, где ведутся боевые действия.

Служба безопасности Украины сообщила, что начала уголовное производство относительно падения вертолета в Броварах. Рассматривается несколько версий, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по уничтожению транспортного средства.