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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Иван Выгивский будет исполнять обязанности главы Нацполиции

Киев • УНН

 • 1617511 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Временное исполнение обязанностей Главы Нацполиции возложено на Ивана Выгивского Соответствующее решение Кабинет Министров Украины принял сегодня, 20 января, передает УНН.

Иван Выгивский будет исполнять обязанности главы Нацполиции

Детали

С сегодняшнего дня начальник Главного управления Национальной полиции Украины в городе Киеве Иван Выгивский временно будет исполнять обязанности Главы Национальной полиции Украины.

Напомним

В соответствии с решением Правительства, 18 января Глава Нацполиции Игорь Клименко занял должность заместителя министра внутренних дел – Председателя Национальной полиции Украины и одновременно приступил к исполнению обязанностей министра внутренних дел Украины.

Контекст

18 января в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД в составе опергруппы из 6 человек, а также 3 члена экипажа. 

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что среди погибших в авиакатастрофе в Броварах министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович.

Говоря об обстоятельствах трагедии, в ОП указали, что руководство МВД должно было бы отправиться на вертолете в командировку в одну из "горячих" точек, где ведутся боевые действия.

Служба безопасности Украины сообщила, что начала уголовное производство относительно падения вертолета в Броварах. Рассматривается несколько версий, среди которых: нарушение правил полета; техническая неисправность вертолета; умышленные действия по уничтожению транспортного средства.

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