Італійський ФК "Кальярі" підписав контракт із українцем І.Брюховим
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Команда елітного чемпіонату Італії Серії А "Кальярі" підписав контракт з 18-річним українським півзахисником Іллею Брюховим, інформує УНН з посиланням на сайт італійського клубу.
Футболіст знаходився в розташуванні "Кальярі" з весни, але через затримку в оформленні документів трансфер вдалося здійснити тільки зараз після того, як Федерація футболу Італії і ФФУ задовольнили прохання "Кальярі", вирівнявши права І.Брюхова з молодими італійськими гравцями.
Зазначимо, що І.Брюхов грав в молодіжних командах "Олімпіка", "Шахтаря" і "Кременя". Після початку військових дій на Донбасі футболіст переїхав до Італії, де і отримав вид на проживання.
Додамо також, після 12 турів в активі "Кальярі" 16 очок та 11 сходинка в турнірній таблиці Серії А.