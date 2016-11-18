Итальянский ФК "Кальяри" подписал контракт с украинцем И.Брюховым
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Команда элитного чемпионата Италии Серии А "Кальяри" подписал контракт с 18-летним украинским полузащитником Ильей Брюховым, информирует УНН со ссылкой на сайт итальянского клуба.
Футболист находился в расположении "Кальяри" с весны, но из-за задержки в оформлении документов трансфер удалось осуществить только сейчас после того, как Федерация футбола Италии и ФФУ удовлетворили просьбу "Кальяри", выровняв права И.Брюхова с молодыми итальянскими игроками.
Отметим, что И.Брюхов играл в молодежных командах "Олимпика", "Шахтера" и "Кременя". После начала военных действий на Донбассе футболист переехал в Италию, где и получил вид на жительство.
Добавим также, после 12 туров в активе "Кальяри" 16 очков и 11 строчка в турнирной таблице Серии А.