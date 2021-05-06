Італійський фахівець дав принципову згоду очолити "Шахтар" - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Головний тренер ФК "Сассуоло" Роберто Де Дзербі дав принципову згоду очолити "Шахтар" починаючи з наступного сезону, повідомляє УНН з посиланням на "ViolaNews.com" і "La Gazzetta dello Sport".
Деталі
За інформацією видання, головний тренер "Сассуоло" Роберто Де Дзербі не стане продовжувати угоду із нинішньою командою після закінчення сезону 2020-21, оскільки досягнув принципової угоди про співпрацю із "Шахтарем".
Цьому посприяли переговори Де Дзербі зі співвітчизником з "Шахтаря" - директором з футболу донецького клубу Карло Ніколіні.
Очікується, що італієць підпише контракт на три роки із зарплатою близько двох млн євро за сезон.
Доповнення
У нинішній кампанії "Сассуоло" під керівництвом Де Дзербі йде на 8-й позиції.